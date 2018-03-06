Sanal gerçeklikten fizyoterapi çıkardı

GOSB Teknopark'
ta faaliyet gösteren Fizyosoft'un Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturduğu yazılımlar sayesinde, hastalar merkezlerde ve hastanelerde fizyoterapistler eşliğinde kendileri için özelleştirilmiş tedavileri almaya başlayıp hatta tedavilerine evlerinde de devam edebiliyorlar. Fizyosoft Kurucu Ortağı Dr. İsmail Uzun şu bilgileri verdi: "Odak noktamız sensörlerden toplanan verileri, yapay zeka yöntemleri ile analiz ederek akıllı egzersiz çözümleri geliştirmek. Yakında akıllı rehabilitasyon merkezleri gündemimize gelecek."