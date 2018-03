Sınır duvarında iki yerli buluş

KOBİ'YE

YURTDIŞINA

18'İNCİ

BUGÜN NELER OLDU

Sınır güvenliğini korumak amacıyla yürütülen çalışmalara Türkiye 'nin yerli şirketleri de güç katıyor. Yenilikçi uygulamaların adreslerinden biri de Türkiye ile Suriye sınırına örülen 911 kilometrelik duvar oldu. İnşaat faslının tamamlanmasıyla sıra duvarın ileri teknoloji ile donatılmasına geldi. Savunma yatırımları ile tanınan Canovate firması Türkiye'nin ilk 'Elektro-Optik Radarı'nı geliştirdi. Her türlü hava koşulunda 360 derece görüş açısıyla değerlendirme yapan Canovate Elektro-Optik Radarı'nın ilk uygulama alanlarından biri sınır duvarı olacak. Ayrıca yeni teknoloji, havalimanları, sınır güvenliği, boru hatları, kıyı emniyeti ve ormanların yangından korunması gibi geniş bir alanda kullanılacak.Avrupa ve Amerika'da yüzde 70'lere varan oranlarda kullanılan ısı pompalarında da Canovate ilk ve tek yerli üretici oldu. Bu yöntem ile doğalgaz, odun ve kömürün temin edilmesinin zor olduğu Karakol ve kalekollardaki ısıtma/soğutma sorununa da çözüm sağlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ile ortak yürütülen çalışma sonucunda 147 Kalekol ısı pompası olarak bilinen teknoloji ile ısıtılacak. Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren Canovate Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür,"Güneydoğu'daki kalekol ve karakolların ısıtılması zordu. Uzak ve dağlık bölgelerde bulundukları için doğalgaz, odun ve kömürün temin edilmesi kolay değil. Bu sorunu çözmek amacıyla ilk olarak Güneydoğu'daki 147 karakolu ısı pompaları ile ısıtacağız. Ayrıca ülkemizde doğalgaz gitmeyen köy okullarını ısı pompası ile ısıtacağız" diye konuştu.Elektro-Optik Radarı 3 yıl süren bir Ar-Ge çalışması ile geliştirdiklerini ifade eden Canovate Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, "Ülkemizin ilk elektro-optik radarını Türk mühendislerimiz ile geliştirdik. Radar, risk taşıyan hedef veya tehditleri tespit etme ve şüpheli eşgalini belirlemede, geleneksel radarlara oranla, üstün özelliklere sahip" dedi.Elektro-Optik Radar, panoramik termal görüntüler ve sinyaller alarak, ürünün konumlandırıldığı yerlerdeki her türlü kötü hava koşullarında, tehdit ve riskleri algılayarak, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını sağlıyor. Radarın, geleneksel radarlara göre en üstün özelliği ise pasif bir sistem olması dolayısıyla herhangi bir elektromanyetik sinyal yaymaması ve düşman kuvvetler tarafından algılanamaması. Ürün sinyal kesici cihazlardan da etkilenmiyor.InnogateUluslararası Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni başvuru dönemi başladı. Program, ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının global iş yapış biçimlerini öğrenmeleri ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlıyor. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen programa katılmak ve ABD pazarındaki potansiyelini görmek isteyen firmalar, 18 Mart 2018 tarihine kadar programa başvurabiliyor.Ambalajüreticisi Sarten, yurtdışındaki üçüncü toplamda ise 18'inci fabrikasını Hollanda'da açtı. Ürünlerinin yüzde 27'sini ihraç eden şirketin hedefi 1 milyar dolarlık ambalaj şirketi olmak. Rusya'daki yatırımlarını büyüteceklerini söyleyen Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir üç ülkeye daha fabrika kurma hedefleri olduğunu söyledi. Sarıbekir, fabrikanın Avrupa'nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti.Teknolojiçözümlerinin KOBİ 'ler için bir kaldıraç niteliği taşıdığını söyleyen Trio Mobil CEO'su Nevzat Ataklı, yeni bir dijital dönüşüm devri başladığını, bu dönüşümün ülke ekonomisine de olumlu etkileri olacağını aktardı. Endüstri 4.0 ile birlikte dijital ekonomi döneminin başlayacağını belirten Ataklı, Türkiye'de dünya ile yarışacak projeler üretildiğini, yerli teknoloji kullanan bir firma olarak bununla gurur duyduklarını dile getirdi.