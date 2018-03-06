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Yıllık 7 ayın dibinde

Giriş Tarihi: 6.3.2018
Yıllık enflasyon 7 ayın dibinde
Şubatta beklentilerin üstünde artan , yıllık bazda ise 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta, gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, yüzde 0.73 ile 0.50 olan beklentilerin üstünde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.26 ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası'nın faiz kararlarında etkili olan çekirdek enflasyon da yüzde 12.18'den 11.94'e indi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.57 ile sağlık grubunda görüydü.
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Yıllık enflasyon 7 ayın dibinde
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