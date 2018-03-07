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Dijital reklam 2017’de %15,5 büyüdü

2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016 yılına göre yüzde 15,5 oranında artarak 2.163 Milyon TL’ye ulaştı

Giriş Tarihi: 7.3.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 10:32
Dijital reklam 2017’de %15,5 büyüdü

IAB Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, display (görüntülü) reklam yatırımları 2017'de yüzde 16 büyüyerek 1.228 milyon TL oldu. Display (görüntülü) reklamlar kategorisinde en büyük payı 879,7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları %50'lik büyümeyle 269,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, Native (doğal reklam) 78,6 milyon TL'ye ulaştı.

SEKTÖR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 815 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 103 milyon TL'ye çıktı. E-posta, küçülmeyi sürdürdü ve 5,2 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 13 milyon TL'lik büyüklüğe erişti.

2.163 milyon TL'lik toplam dijital reklam yatırımlarının 1.093 milyon TL'si display (görüntülü reklam), arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 340 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşan reklamlarının yüzde 76'sı mobil cihazlarda yer aldı. 2017'de programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 1.411 milyon TL'ye çıktı.

KURŞUN: KÜÇÜCÜK İŞLETMELER DEVLERLE REKABET EDEBİLİYOR

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun 2017 yılını değerlendirirken şunları söyledi: "IAB Türkiye olarak yaptırdığımız Dijitalin Ekonomiye Katkısı Araştırmasının verilerine göre, 1 TL'lik dijital reklam yatırımı Milli Gelire 17,2 kat olarak yansıyor. Bu veriyi dikkate aldığımızda %15,5'lik büyümenin hem sektör hem de ekonomi açısından önemi anlaşılıyor. Bu yıl ve devamında büyümeyle birlikte çok daha önemli bir kavram gündemimizde olacak: Dolaysız Ekonomi Devrimi

Dolaysız Ekonomi, sanayi devrimi ve IT devrimi kadar büyük bir olay. Bu ekonomi sonsuz sayıda mağaza ve raf barındırıyor. Üretim kapasitesinin de sonsuz olduğu bu ortamda dilediğiniz herşey 7/24 kapınıza geliyor. Küçücük işletmeler devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız Ekonomide bulut teknolojisi, veri ve doğru içgörü kapitalden daha önemli ekonomik değerler olarak kabul ediliyor. Dijital reklam endüstrisi Dolaysız Ekonominin tam kalbinde yer alıyor ve tüm ezberleri bozan radikal bir değişimin öncülüğünü üstleniyor. Dolaysız Ekonominin Dolaysız Markalarını bekleyen çok iş var. IAB olarak görevimiz internetin ana dil olduğu bu düzende markaların başarısına destek vermek olacak."

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Dijital reklam 2017’de %15,5 büyüdü
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