Elon’ın maskesiyle ‘coin’leri çarptılar

İnsanların kısa yoldan para kazanma hırslarını bilen dolandırıcılar, kolay para kazanıyor. Dolandırıcılığın yeni mecrası ise kripto para dünyası oldu. Kripto para üretimi alanında daha önce sitelerin hack'lenmesiyle milyonlarca dolarlık hırsızlık yapılmıştı. Ancak son olay bugüne kadar hiç yaşanmadı. Bu yöntemde ünlü bir ismin güncel bir tweet'inin altına, onu taklit eden bir profil eklenerek, kullanıcıların kripto para transfer etmeleri ve bu paranın kat kat fazlasının hediye olarak gönderileceği söyleniyor. Bu alanda en yeni olayda Elon Musk'ın adı kullanıldı. Musk'ın 21 Şubat'ta gönderdiği Falcon füzesini testinin başarılı geçtiğine dair tweet'inin altına, sahte uzantıyla, "Bunu kutlamak için 5 bin etherium vereceğim. Katılmak için 0.5-1 ETH gönderin ve 5-10 ether alın" diye yazıldı.

100 BİN DOLAR GİTTİ

Coin Türk web portalı yöneticisi Levent Kurt, "Bu tweet'i daha inandırıcı kılabilmek içinse paylaşılan etherium adresinin bağlantısı verildi. Dolandırıcıların bu yolla 100 bin dolar para kazandığı belirtiliyor" dedi. Hiçbir ünlü kişinin ya da işadamının böyle para istemeyeceğini söyleyen Kurt, "Bir etherium 900 dolar değerinde. Aslında gönderilen para ABD'deki biri için bile az değil" diye konuştu.