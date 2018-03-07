Kadınlar işbaşında

Türkiye, nüfusunun yüzde 49.8'ini oluşturan kadınların işgücüne ve istihdam
a katılımı konusunda 2007'den bu yana sergilediği performansla lider ülkeler arasına girdi. Kadınların 2007'de yüzde 23.6 olan işgücüne katılım oranı, Kasım 2017'de 33.8'e çıktı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ülkelerin yaptıkları hane halkı işgücü anketlerinin derlendiği istatistik veri tabanı ILOSTAT'tan elde edilen bilgilere göre verilerine ulaşılabilen 79 ülke içinde Türkiye kadınların işgücüne katılım oranının en fazla arttığı yedinci ülke oldu. DÜZENLİ İŞTE BİRİNCİ
Türkiye ekonomisi ILOSTAT'ın ülkelerin Hane Halkı İşgücü Anketleri'nden derlediği verilere göre 2007 ile 2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde yüzde 77 artış sağlayarak, 2 milyon 160 bin kadına net iş yarattı. Türkiye, bu sonuçla 2007-2015 yılları arasında incelenen 63 ülke içinde en fazla kadın istihdam artış oranına sahip ülke oldu. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede toplam kadın istihdamı yüzde 3.5 (3 milyon 44 bin) kişi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan veriler, kadınlarda eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılımın da arttığını gözler önüne serdi. TÜİK'in "İstatistiklerle Kadın 2017" çalışmasına göre Türkiye'nin 40 milyon 535 bin 135 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 40 milyon 275 bin 390 kişilik kadın nüfusu bulunuyor. AĞIRLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE
Tarım
sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 19.5 olurken, erkek istihdam oranı yüzde 15.5, kadın istihdam oranı da yüzde 28.7 olarak tespit edildi. Kadın istihdam oranı sanayi sektöründe yüzde 15.9, hizmet sektöründe ise yüzde 55.4 oldu. 2012'de yüzde 14.4 olan üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı, yüzde 16.7'ye çıktı.? EĞİTİMLİLER ÇALIŞIYOR
2016'da, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46.3 olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde yüzde 65.1, kadınlarda ise yüzde 28 oldu. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranına bakıldığında kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.2, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.2, lise mezunu kadınların yüzde 33.6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların yüzde 41.4, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.3 olarak belirlendi.