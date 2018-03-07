Kadınlara enerjide pozitif ayrımcılık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni dün akşam İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yapılan törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, enerji sektöründe çalışan kadın oranının hâlâ düşük olduğunu belirterek, "Tüm kadınlarımıza, özellikle kariyerinin başında olan genç kadınlarımıza sesleniyorum. Enerji ve maden alanında hepinize büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Enerji Bakanlığı olarak kadın çalışanında istediğimiz sayıya ulaşamadık. Ben bakan olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum" dedi. HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye'nin hedeflediği enerji arz ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem teşkil ettiğini belirten Albayrak, enerjinin çeşitlenmesinin arzı artırırken Türkiye'nin politik gücüne güç katacağını vurguladı. Bakan Albayrak, "Bu süreçte kadınların ciddi desteğine ihtiyacımız var. Bu törende enerji gibi erkek egemen bir sektörün değişimine imza atan kadınları alkışlayacağız. Akademisyenlere, bilgi ve tecrübesini enerjiye aktaran iş dünyasının kadınları, profesyoneller, enerji sektöründeki tabuları yıkarak Türkiye'nin en fazla kadın istihdamı yapan şirketlere kadar tüm adaylarımıza tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu. GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE VERDİ
Girişimcilik alanındaki adaylarının yaptıkları iş koluna yeni bir ses yeni bir nefes getirdiğini anlatan Albayrak, şunları kaydetti: "Yeni şeylerin peşinde koşma arzusu beraberinde ilham veren güzel gelişmeleri getirmiştir. Tüm girişimciler korkmayın, hata yapmaktan çekinmeyin, farklı düşünün, farklı olun, yenilikçi fikirlerin üzerine ısrarla ve sabırla gidin. Umutla beklediğimiz yarının güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz." SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI
Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında, "İş Dünyası Ödülü", "Akademi Ödülü", "Kadın Profesyonel Ödülü", "Örnek Şirket Ödülü", "Yılın Girişimcisi Ödülü" ve "Yılın Kadını Jüri Özel Ödülü" başlıklarında ödüller verildi. Jüride Güler Sabancı
, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Nilüfer Bulut, Sare Aydın Yılmaz, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri ve Prof. Dr. Erişah Arıcan yer aldı. 200'DEN FAZLA BAŞVURU OLDU
Ödül Jürisinin Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Ödül Programı bu yıl ilk kez düzenleniyor ama ilk olmasına rağmen 200'den fazla başvuru alındı. Bu iyi katılım çok memnuniyet verici; sektörün ve kadınların geleceği için umut veriyor! Gelen bu yüksek başvurunun ardından Enerji Bakanlığı'nın uzmanları titiz bir teknik eleme yaptılar. 5 kategoride 42 kadınımız kısa listeye kaldı. Süreç Bakanlığımız tarafından son derece profesyonelce ve kurumsallık içerisinde yönetildi" dedi. KATEGORİ BİRİNCİLERİNE 50 BİN TL Akademi Ödülü:
Doç Dr. Selmiye Alkan Gürsel Kadın Profesyonel Ödülü:
Rahime Meydan İş Dünyası Ödülü:
Prof. Dr. Nevin Selçuk Yılın Girişimcisi Ödülü:
Zümran Ömür Enerjide Örnek Şirket Ödülü:
Uludağ Elektrik Perakende A.Ş. Jüri Özel Ödülü:
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı