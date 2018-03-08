ATO'dan Moody’s’in kararına sert tepki

Baran, yazılı bir açıklama yaparak Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye düşürdüğünü, kredi notu görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini belirterek, kararın Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle uyuşmadığını söyledi. Moody's'in bir takvim açıklamadığı halde bek?lenmedik bir anda not düşürme kararını yayınladığını kaydeden Baran, kararın döviz kurları ve piyasa üzerinde etkisinin olmayacağını dile getirdi.

"Kararın siyasi olduğu çok açık" diyen Baran, Türkiye'nin son dönemde Afrin'de terör örgütlerine ve onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiği mücadele ile "dünyanın beşten büyük" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafyasındaki sancılara rağmen yatırımcı çektiğini ve yatırım yapılabilir ülke statüsünü koruduğunu belirten Baran, "Hükümetimiz ekonomimizi canlı tutmak için gerekli tedbirleri alıyor ve bu tedbirlerin sonuçları rakamlara yansıyor. 2017 yılını yüzde 7 gibi bir ortalama büyümeyle bitirmeyi bekliyoruz. Dünyanın büyüme sancıları yaşadığı dönemde böyle bir rakamı yakalamak her ülkenin başarabileceği bir durum değil" dedi.

Baran, Moody's'in kararının reel sektörün moralini bozamayacağına da dikkat çekerek, "Biz iş alemi olarak Türkiye'nin büyüme ve gelişmesini sürdürmesi için elimizden gelen katkıyı yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.