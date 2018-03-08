Cerabluslu kadınlara beyaz karanfil

Suriye
'de yedi yıldır süren iç savaş nedeniyle akan kanın, gözyaşının en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar. Savaşta eşini, çocuğunu, ailesini kaybeden bu kadınlara Türkiye el uzattı. Türk iş dünyası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında Cerablus
'ta kadınlarla bir araya geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
ile yönetimi ilçede Türkiye'nin açtığı yetimhaneler, hastaneler ve yerel halkın kurduğu meclisi ziyaret etti. Bölgeyi gezen işadamları kadınlara iş kapısı açabilmek için yetkililerle görüştü. Türk iş dünyası bir tır dolusu kadınlara özel malzeme, çocuklara oyuncak ve kırtasiye ürününü hediye etti. Kadınlara barışın sembolü beyaz karanfiller dağıtıldı. Özdebir, 81 milyonun Cerablus'u takip ettiğini belirterek, "Huzur ve güven tesis edildikten sonra bunun sürdürülebilmesi için insanlara iş ve aş lazım. Niyetimiz, dünyanın ve Türkiye'nin dikkatini daha fazla buraya odaklamak" dedi.