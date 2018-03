"Çiftlik Bank" dosyası savcılıkta

Tüfenkci, "Çiftlik Bank"a ilişkin yazılı açıklamasında, sistemin uygulama ve faaliyetlerini, sistem içinde yer alan kişi ve şirketlerle ilgili kamu kurumlarından edinilen bilgi ve belgeler kapsamında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelediklerini bildirdi.

"Çiftlik Bank" isimli kurgu yatırım modelinin, "Fame Game Software Ltd. (KKTC uyruklu), "Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ", "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti.", "Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti." unvanlı şirketlerle Mehmet Aydın isimli şahıs tarafından yönetildiğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Sistem kurgusu kapsamında, katılımcılardan toplanan paralarla hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlendiği, kendi pazarlama ve dağıtım ağı içinde nihai tüketicilere ulaştırıldığı, bu sayede üretim tüketim zinciri içinde üretici, toptancı, bayi, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içinde olması nedeniyle katılımcılara bu kadar yüksek kazanç imkanı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, sistemin işleyişinde referans geliri sistemiyle daha sonra uygulamaya konulan bayi-şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 80. maddesine aykırı biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir."

"UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YARGIYA BAŞVURULMALI"

Tüfenkci, tespit edilen hususlar doğrultusunda, konunun Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini belirterek, "Bakanlığımızın 6502 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.