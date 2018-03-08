Koton 17 binden fazla kadını işgücüne dahil ediyor

Kadınların, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles – WEPs) imzalayan ilk şirketlerden biri olan Koton, bünyesinde çalışan ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinden istihdam sağladığı kadınların yanı sıra tedarik zincirinde iş imkanı sağladığı kadın çalışanlarla da kadınların işgücüne katılımına destek oluyor.

Türkiye'nin kadın istihdam oranı son 10 yılda yüzde 6,5 artarken, Koton'un kadın çalışan oranı 2016'dan bu yana yüzde 7'nin üzerinde artış gösterdi. 27 ülkede, 10 binin üzerinde çalışanı olan Koton'da çalışanların yüzde 63'ü, yöneticilerinin ise yüzde 50'si kadın çalışanlardan oluşuyor. 6.500 kadın çalışanı bulunan Koton'un yurt dışı operasyonlarda yönetici konumunda bulunan kadın çalışan oranı ise yüzde 85'in üzerinde.

Koton'un merkez ofis kadın çalışanlarının yüzde 80'i ticari, yüzde 20'si ise destek fonksiyonlarında görev alıyor. Koton'a yapılan iş başvurularında da kadın adayların ağırlığı dikkat çekiyor. Yapılan iş başvurularının yüzde 55'ini kadın adaylar oluşturuyor. Kadın istihdamı konusundaki yaklaşımını tedarik zincirine de yansıtmayı hedefleyen Koton'un 600'ün üzerindeki tedarikçi firmasında da yaklaşık 10 bin kadın çalışan bulunuyor.

'EL EMEĞİ PROJESİ' 600'DEN FAZLA KADINI İŞ VE GELİR SAHİBİ YAPTI

Koton'un Kapsayıcı İş Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği, işgücünün dışında kalan yüzlerce kadının yer aldığı El Emeği Projesi, kadınların ekonomik sisteme dahil edilerek yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor. ÇATOM kanalıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman, Çanakkale illerinde; Kadın Girişimi ve Pazarlama Kooperatifi kanalıyla Soma'da yürütülen projede 600'den fazla kadın düzenli olarak işgücüne katılma ve gelir elde etme imkanı buluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Business Call to Action Platformuna kabul edilen 'Elle Yapılıp Kalple İşlenen Koton El Emeği Koleksiyonu', her sezon yüzlerce mağazada geniş kitlelerle buluşuyor. El emeği projesi kapsamında bugüne kadar toplam 120 binden fazla ürün üretildi. Projede görev alan kadınlar için bu ürünlerle 1 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlandı.

Aynı zamanda Yeniden Biz Platformu'na da üye olan Koton, iş yaşamına ara vermiş kadınların tekrar istihdam edilmesine ve alternatif iş modelleri üretilmesine destek oluyor.

GÜLDEN YILMAZ: "21. YÜZYIL KADINLARIN ÇAĞI OLACAK"

Türkiye'nin önde gelen kadın girişimcileri arasında yer alan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Kadınlar Günü vesilesiyle iş yaşamında kadın varlığının önemine dikkat çekiyor. Koton olarak binlerce kadına istihdam sağlıyoruz. El Emeği projemizle de Anadolu'da yaşayan kadınların ekonomik sisteme katılmasına destek oluyoruz. Proje kapsamında oluşan El Emeği Koleksiyonunu da yüzlerce Koton mağazasında moda severlerle buluşturarak kadınların isteyince neler yapabileceğini gözler önüne seriyoruz. Kadınların iş ve sosyal yaşamının gelişmesine katkı sağlayacak tüm projelerde yer almaya ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.