3 patrona gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu. Holding'in 3 sahibi Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguda. Soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

FATURALARDA 'HİMMET' AYRINTISI

Holdingin, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası örgütle irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ayrıca bu holdingin FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan dev mobilya şirketi Opçin Mobilya'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne HİMMET yazdığı tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya'da yapılan aramalarda ele geçirildi.