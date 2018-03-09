Avon ve Axa’dan güçlü kadınlar için işbirliği

TÜRKİYE'DE yüz binlerce kadına ek kazanç fırsatlarıyla kendi işlerinin patronu olma şansını sunan Avon ile Axa Sigorta
, önemli bir işbirliğine imza attı. Kadınların ekonomideki gücünü artırmak amacıyla tüm dünyada farklı projeler gerçekleştiren Axa Sigorta ve kadınların kadınlar için çalıştığı Avon temsilcilerine özel olarak hazırlanan yeni ürünü "Avon Hesaplı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile Türkiye genelindeki SGK
ve Axa Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerde hiçbir ücret ödemeden yatarak tedavi imkanı sunuyor. İlk yılında 10 bin temsilcisine ulaşması hedeflenen ürün ile temsilciler, yatarak tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale, tıbbi danışmanlık ve ambulans giderlerinin tamamını limitsiz olarak karşılayan bu yeni üründen faydalanabiliyor. Avon temsilcileri ürünü, avon.com.tr web sitesinden veya Axa Sigorta acentelerinden hemen alabiliyor. "Avon Hesaplı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile ilgili bilgi veren Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, "Her adımımızı kadınları güçlendirme ve onlara fayda sağlama amacıyla atıyoruz. Bunu yapabilmek için de temsilcilerimizi her zaman dinliyoruz. Aldığımız geri dönüşleri değerlendirip onların ihtiyaçlarını belirliyor ve yeni çözümler geliştiriyoruz" dedi.