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o davayı kaybetti

Spor ve Jimnastik Kulübü ile Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi arasındaki davada flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 17:51
Beşiktaş o davayı kaybetti

Geçtiğimiz yılın şampiyonu , son birkaç yıldır sportif anlamda gerçekten başarılı işlere imza atıyor. Başkan ve ekibi iyi bir takım oluşturdu; hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Süper Ligi'nde önemli başarılara imza atıyorlar. Geçen hafta Fenerbahçe galibiyeti ile başarı devam etti. Ancak kulisimiz Beşiktaş'ın sportif başarısıyla ilgili değil…

Beşiktaş'ın Fulya'daki yeri olan Acıbadem Fulya Hastanesi ve Aşçıoğlu Plaza'ların bulunduğu alan komple Beşiktaş'a ait. Buralara gelir paylaşımına göre değerlendirdi. Bunun önünde bir de benzin istasyonu var.

Bir dönem Opet olarak faaliyet gösteren istasyon şu sıralar Petrol Ofisi olarak devam ediyor. Burası uzunca bir süredir Beşiktaş Spor ve Jimnastik Kulübü ile Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi arasında davalıktı.

Para Dergisi'nin haberine göre Fulya Akaryakıt burayı Beşiktaş'tan uzun dönem kiralamış. Ancak Fikret Orman başkan olduktan sonra kirasını düşük bularak çıkmasını istemiş ve tahliyesi için dava açmış.

Dava uzunca bir süre devam etmiş. Fulya Akaryakıt'ın patronlarından İTO Başkan Yardımcısı 'dan alınan bilgiye göre, Başkan Orman her türlü yolu denemiş ve Beşiktaş davayı kaybetmiş. Murat Kalsın, akaryakıt istasyonunu işletmeye devam edecek

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Beşiktaş o davayı kaybetti
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