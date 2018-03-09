BİM tropik meyve üretecek

2017'yi 24.8 milyar TL ciroyla kapatan BİM
, ithal ürün hamlesine hazırlanıyor. Türkiye'de üretilmesine rağmen ithal edilen meyveleri üretip piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirten BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Elma, tropik meyveler ve özellikle muz gibi ürünleri kendi topraklarımızda yetiştirmek istiyoruz. Şu anda bu fikir proje aşamasında. Bu çalışmayla gıda enflasyonuna pozitif katkı sağlayacağız" diye konuştu. 730 YENİ MAĞAZA AÇACAK
2017 sonu itibarıyla toplam mağaza sayısının 6 bin 765'e ulaştığını vurgulayan BİM CFO'su Haluk Dortluoğlu, "Bunun 647'si Fas ve Mısır'da bulunuyor. 44'ü ise farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2017'de yaklaşık 4 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayarak toplam istihdamı 41 bin 993 kişiye çıkarttık. Bunların yüzde 39'unu kadınlar oluşturuyor" diye konuştu. BİM olarak 2018'de yüzde 20 büyüme hedeflediklerini ve bunun için sürekli yatırım içinde olduklarının altını çizen Dortluoğlu, geçen yıl 609 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Dortluoğlu, "2018'de 750 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz. 600'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 730 mağaza açarak, istihdama 4 bin 500 kişilik ek istihdam yapacağız" ifadelerini kullandı. Farklı bir konseptle hizmete sundukları File marketlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Haluk Dortluoğlu, 44 olan market sayısını bu yıl 74'e çıkaracaklarını söyledi.