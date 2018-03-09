Doğa Sigorta takım çalışmasıyla büyüyecek

DOĞA Sigorta
, "Doğa Seninle Parlıyor" konseptiyle Antalya
'da Voyage Belek Golf & Spa Hotel'de düzenlediği personel toplantısında, Türkiye'nin tüm bölgelerinden katılan çalışanlarını ağırladı. Çalışanlara "Hepiniz yıldızsınız" yaklaşımı sunulan toplantıda, Doğa Sigorta'nın sergilediği başarılı büyüme performansının arkasında örnek bir takım çalışması ve takım ruhunun olduğuna vurgu yapıldı. Konseptin bir parçası olarak tüm çalışanların isimleri bir yıldızın içerisinde fuaye alanında sergilendi. 250 kişilik katılımın olduğu toplantı, Afrin'de şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşu ile başladı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında tüm çalışanların şirket için bir bütün olduğunu vurgulayan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, çalışanlar arasındaki takım çalışmasının şirketin edindiği başarıların arkasındaki en büyük etken olduğuna işaret etti.