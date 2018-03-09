Dolar ne kadar? (9 Mart 2018)

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getirdi ancak Kanada Meksika'ya muafiyet sağladı ve diğer müttefiklerine de muafiyet imkanı önerdi. Trump bu kararıyla ilk baştaki istisnalar olmayacak yaklaşımından geri adım atmış oldu.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayına kadar görüşeceği bildirildi.



Piyasalar öğleden sonra açıklanacak ABD şubat ayı tarım dışı istihdam verilerine odaklandı