'İtalyan Parlamentosu’nun reddettiği özel gün iznini uyguluyoruz"

Türkiye'de ulusal ve uluslararası önemli markaların iletişim danışmanlığını yapan İz İletişim ajansı, halkla ilişkiler sektörüne kazandırdığı yenilikçi iş anlayışını, çalışanlarına da yansıttığını açıkladı. Ajansın Kurucu Başkanı Nedim Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hem kendi ajanslarında çalışan kadınların uygulanan pozitif ayrımcılık konusunda hem de halka ilişkiler sektörüne kadınların etkisi üzerinde konuştu.

Halkla ilişkiler sektörü kadın popülasyonunun diğer sektörlere göre daha yoğun olduğu bir yapılanmaya sahip olduğunu kaydeden Özkan, "Kadınlar sayıca fazla durumda olsa da konum ve güç açısından erkeklere göre dezavantajlı durumda. Bu sorun sektörel değil, genel. Fakat, işe yaklaşımımda olduğu gibi bu konuda da aynı düşünüyorum; genelin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Hayata da işe de böyle bakıyorum. Kadınlar ne çiçektir, ne de bu hayatın bir rengidir; kadın kadındır. Ve kadınlar toplumun onlara biçtiği roller nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu sosyal bir gerçek. Fakat ben bu kötü gerçeği kendi küçük dünyamızda nasıl değiştirebilirim diye baktım ve yaptım. Bir yıldır bu ajansta çalışan kadınlara ayda bir gün 'Özel Gün İzni' veriyoruz. Bu kararımız büyük takdir kazandı. Öyle ki İtalyan Parlamentosu geçtiğimiz yıl şirketlerde çalışan kadınlara özel gün izni verilmesini tartıştı ama yasa tasarısı kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER İŞE ALIM, MAAŞ VE YÖNETİM POZİSYONLARINA TERFİ KONULARINDA AYRICALIKLI"

"Yıllar önce yapılan araştırmada, kadınların halkla ilişkiler sektöründe işe girişten, iş yaşamı boyunca yararlanılan olanaklara kadar pek çok alanda ayrımcı tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını okumuştum" diyen Nedim Özkan, "Gazetecilikten halkla ilişkilere geçişimle beraber bu durumu kendim de tecrübe ettim. Mesleği icra edenlerin yüzde 70'i kadın olmasına rağmen erkekler işe alım, maaş ve yönetim pozisyonlarına terfi konularında ayrıcalıklı durumda. Diğer bir deyişle kadınlar, cam tavanla karşı karşıya Bir insan olarak bu durumun muhasebesini yapma zorunluluğunu hissettim ve kendi ajansımı kurduğumda böyle olmayacak dedim içimden. Şu an bizim ajansımızda yüzde 50'nin üzerinde kadın çalışan kotasına sahibiz ve icra kurulumuzdaki karar yetkisi yüzde 60 kadın yöneticilerimizin elinde" şeklinde konuştu.