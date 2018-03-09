‘Sigortanızı yetkili acenteden alın’

Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin açıklama yapan Quick Sigorta
CEO'su Levent Uluçeçen
, vatandaşları yetkili acenteler ile ruhsatlı sigorta brokerleri dışında sigorta ürünlerini almamaları konusunda uyardı. Uluçeçen "Bir takım simsarlar özellikle gerçek ve mevzuat dışı düşük fiyatlar vererek vatandaşları dolandırıyorlar. Sigorta aldığınız yerin yetkili bir acente ve sigorta aracısı olduğundan emin olun. Düşük fiyatlarla sizi aldatmalarına izin vermeyin" dedi. Özellikle 2. el araç alımlarında böylesi durumların gerçekleştiğini belirten Uluçeçen "2. el yeni araç satın alan kişileri bu tuzağa düşürüyorlar. Sigortayı yapan dolandırıcılar araç kullanım şekli olarak daha ucuz olan traktör ya da motosiklet seçimini yapıyor. Bu durumda otomobile kıyasla oldukça düşük bir rakam çıkıyor. Örneğin otomobil için 1000 lira olan bir poliçe traktör için 300 lira. Vatandaştan 900 lira isteyip, piyasadan daha ucuz verdiğini söyleyip aslında geçersiz olan bir poliçe satıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar" diye konuştu. POLİÇENİZİ SORGULAYIN
Levent Uluçeçen, tereddüt olması durumunda poliçelerin geçerliliğinin sorgulanabileceğini söyledi: "Kısacası yetki belgesi olan, tanıdığınız acenteler ve sigorta brokerleri dışında sigorta ürünleri almayın. Eğer tereddüt oluşursa mutlaka poliçenizi Sigorta Bilgi Merkezi sistemi üzerinden (www.sbm.org.tr) ve e-devletten kontrol edin." Böylesi durumlarda vatandaşlar ile sigorta şirketlerinin mağdur edildiğini belirten Uluçeçen "Biz sigorta şirketi olarak "iyi niyete prim veriyoruz" iyi niyetli görmediğimiz her türlü yaklaşımın sonuna kadar karşısında ve takipçisiyiz , bu primler iyi niyetli sigortalılarımıza ve bir kaza karşısında mağduriyet yaşayacak vatandaşlarımıza ait fonlardır ve bize emanettir, kötü niyetli kişilerce yapılacak her türlü suistimal ve saldırıya en sert şekilde cevap vereceğiz" dedi.