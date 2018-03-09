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Teknik tekstilde hedef 5 milyar $

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Teknik tekstilde hedef 5 milyar $

'da tekstil sektörünün 10'uncu Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi yapıldı. Zirvede konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, tekstilde geldikleri noktanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Burkay, "Dünya tekstil ından aldığımız pay yüzde 3, ev tekstilinden aldığımız pay yüzde 4.5'ken bu oran teknik tekstilde maalesef yüzde 1.5 seviyelerinde. Bu pazarda da payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimiz 1.7 milyar dolar seviyelerinde olan teknik tekstil ihracatımızı 5 miyar dolar seviyelerine yükseltmek" dedi.

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Teknik tekstilde hedef 5 milyar $
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