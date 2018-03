Türk mühendisler ihracat rekoru kırdı

Teknoloji ve bilişim dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla, Etiya tarafından "What is Next?" adı verilen ve yapay zekanın konuşulduğu bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe dijital ekonomi, girişimcilik ve bilgi aktarımı konularında İngiltere'nin Ticaret ve Endüstri İş Katalizörü programı elçisi İnma Martinez de katıldı. Etkinlikte konuşan Etiya kurucu ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "600'den fazla çalışanıyla, Türkiye'den Silikon Vadisi'ne, Singapur'dan Dubai'ye kadar dünyanın dört bir yanında yapay zeka ile güçlendirdiği yazılım ürünlerini dünyaya ihraç ediyoruz. Yapay zeka dostumuz mu düşmanımız mı konusunun konuşulduğu şu günlerde, biz bütün sistemlerimizi yapay zekaya yönelik olarak güncelledik" ifadelerini kullandı.

BUGÜNÜ YÖNETMEYE GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Teknolojinin çevremizdeki her şeyi değiştirdiğinin altını çizen Etiya kurucu ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "Aslında hem bugünü yönetmeye çalışıyoruz hem de geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Değişen müşteri profili ne istiyor: Kişisel deneyim ve özel ilgi istiyor. Segment bazlı çalışmalardan ziyade, kendilerini özel hissetmek istiyor. Mevcut ve potansiyel müşteri ilgi istiyor. Uygulamalarda basitlik, sadelik ve hız istiyor. Online ortamlarda etkileşimde olmak istiyor. Ara yüzlerden diğer ara yüze geçtiğinde başka bir deneyim değil, aynı deneyimi sürdürmek istiyor" şeklinde konuştu.

TÜRK MÜHENDİSLERİMİZ İHRACAT REKORU KIRDI

Güçlü bir analitik yapı inşa edilmesi gerektiğini ve kurum dışından alınan veri çeşitliliği ile kurum içi alınan verinin birleştirilmesinin önemine dikkat çeken Aslan Doğan, "Aslında yapay zeka bizim en büyük müttefikimiz. Ciddi fırsatlar sunuyor bize. Biz CRM konusunda uzmanlaşmış bir şirketiz. Yapay zeka gündeme geldiğinde yani 4 yıl önce ar-ge çalışmalarına başladık. Diğer şirketlerden farklı olarak bütün sistemlerimizi yapay zekaya yönelik güncelledik. Bu konular ışığında Kuzey Amerika'ya Türkiye'nin tek kalemdeki ihracat rekorunu gerçekleştirdik. Kuzey Amerika en çok yapay zeka yatırımlarının olduğu bölge. Bu ihracat rekoru Türk mühendislerinin başarısıdır" dedi.

TOPLAM İHRACAT 2,9 MİLYAR DOLAR

Sanayi Bakanlığı'ndan alınan veriler incelendiğinde Türkiye'de faaliyet gösteren 4,624 teknoloji şirketinin 2017 yılında toplam gerçekleştirdiği ihracat miktarı 2,9 milyar dolar olarak açıklandı. 45,274 kişinin istihdam edildiği teknoloji sektöründe tamamlanan ya da devam eden proje sayısı 33,895 olarak açıklandı1. 4,624 şirketten 250'si yabancı ortaklarla çalışırken toplam teknoloji satışı 55,4 milyar TL oldu.

"KURUMLAR STRATEJİLERİNİ YAPAY ZEKAYA GÖRE BELİRLEMELİ"

Etkinlikte konuşan dijital ekonomi, girişimcilik ve bilgi aktarımı konularında İngiltere'nin Ticaret ve Endüstri İş Katalizörü programı elçisi İnma Martinez teknoloji trendlerine değindi. Önümüzdeki yıllarda uygulamaların hayatımızı etkileyeceğine değinen Martinez, "Kurumlar dijital dönüşüm stratejilerini yapay zekaya göre belirlemeli. Dijital çağa ayak uydurarak organizasyonlarının dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeli" ifadeleri kullanırken yapay zekanın önümüzdeki dönemde hayatımızın merkezinde yer alarak etkileyeceğinin altını çizdi. Etkinlikte, Deloitte'den Partner and Technology Leader Gökhan Arısoy, Turkcell'den Dijital Services Assistant General Manager Ayşem Topuz, ING Bank'tan Global Head Robotics / AI Görkem Köseoğlu, Enerjisa'dan CIO Gül Erol, Ford Otosan CDO Hayriye Karakuzu Karadeniz de konuşmalarıyla yer aldı.