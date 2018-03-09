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hedeflerini aştı

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Türk Nippon hedeflerini aştı
Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2017 yılını hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını aktardı. Pamukçu, "Şirket olarak 2017 sonunda, 2016'nın aynı dönemine kıyasla %57 büyüdük. 2018'de daha yüksek hedeflerle ve yüksek çalışma temposuyla yine hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyeceğimize olan inancım tam. Özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigortalarında oldukça aktif bir oyuncu olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Sağlık branşında, özellikle de tamamlayıcı sağlık ürünlerimiz yoğun talep görüyor. Oto dışı tüm branşlarda öne çıkan bir şirket olarak büyümede istikrara verdiğimiz önem doğrultusunda, 2018 yılında da aynı stratejiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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Türk Nippon hedeflerini aştı
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