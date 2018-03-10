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Dünyayı karıştıran imza Trump, Kudüs’e elçilik açma kararında olduğu gibi bir kez daha dünyayı karıştıracak adım attı. Çelik ve alüminyuma gümrük tarifesini imzalayan Trump, Kanada ve Meksika’yı dışarıda tuttu