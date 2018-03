Dünyayı karıştıran imza

MUSK

ABD Başkanı Donald Trump , dünyayı ayağı kaldıran çelikteki dış ticareti engelleyici planı devreye soktu. İthal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararının altına imza atan Trump, Beyaz Saray 'da düzenlenen törende, "Bugün aldığımız kararlar, bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği i çin bir zorunluluktu" dedi. Ticareti engelleyici tarifeler en az 15 gün daha yürürlüğe girmeyecek. ABD'nin çelik ve alüminyum endüstrilerinin uzun yıllardır diğer ülkeler tarafından hedef alındığını kaydeden Trump, 'gerçek dostlar' diye sınıflandırdığı müttefiklerini ise bu kapsam dışında bırakacağını açıkladı.ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı çelik ve alüminyuma yönelik tarifelere yönelik alternatif arayan ülkelerle müzakere etmek için görevlendirdiğini bildiren Trump, Kanada ve Meksika'ya süren NAFTA müzakereleri nedeniyle şu an itibarıyla söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirdi. ABD ticaret açığının yılda 500 milyar dolar olduğunu belirten Trump, ülkesinin yurtdışı pazarlarında sattığı ürünlerine uygulanan vergilerin araştırılarak aynı oranda ABD'de uygulanacağı söyledi. Trump, "Biz sadece adalet istiyoruz, her şeyin karşılıklı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. IMF ve AB ülkelerinin liderleri, kararın kötü bir küresel ticari savaşa dönüşeceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı Christine Lagarde, büyüme ve ticarette düşüşlere neden olacağı uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, "Ticaret savaşları kötüdür ve kaybetmek çok kolaydır. Bu yüzden, Atlantik'in her iki yakasındaki siyasiler sorumluluk sahibi şekilde davranmalı" diye konuştu.ABD Başkanı Trump'ın canlı yayında ünlü girişimci Elon Musk 'ın tweetlerini okuduğu ortaya çıktı. Çin'in haksız rekabet şartlarını anlatan 10 tweet atan Musk'ın tweetlerinin çıktısını aldıran Trump, kağıt üzerinden bu tweetleri okumuş. Musk, "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu demir ayakkabılarla olimpiyatlarda yarışmaya benziyor" ifadelerini kullandı.56 yıllık kanunu uyg uladıDonald Trump'ın uygulaması 1962'de Ticaret Genişleme Yasası'ndaki 232'nci maddeye dayanıyor. Bu maddeye göre eğer bir 'ulusal güvenlik tehdidi' bulunuyorsa, başkanın tek taraflı olarak ticaret politikasını kongre eylemi olmadan değiştirmesine izin veriliyor. Trump, çelik işçilerinin yanında imzayı attı.