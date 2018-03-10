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Piyasayı Kim toparladı

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Piyasayı Kim toparladı
Donald Trump'ın çelik kararı ile gerileyen borsalar gün içinde gelen başka bir haberle toparlandı. Trump'ın mayısta Lideri Kim Jong-un ile görüşeceği haberleriyle Asya piyasaları yeniden ralli yaptı. Japonya'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 21 bin 469 seviyesinden kapanırken, Shanghai yüzde 0.57 yükselerek 3 bin 307 puana çıktı. Trump'ın Meksika ve Kanada'yı istisna olarak bırakması ise Meksika Borsası yüzde 1.21 yükselterek 48 bin 240 puana yükseltti. Toronto Borsası TSX ise yüzde 0.43 artışla 15 bin 538 puana çıktı. BİST 100 endeksi dün güne yüzde 0.22 oranında yükseliş kaydederek başladı. Kapanışta 116 bin 915 seviyesine ulaşan endeks, günü yüzde 0.3 artışla kapattı. Trump'ın gümrük vergilerinin esnek olacağını söylemesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşacağı haberinin etkisiyle de dolar/TL 3.82 düzeyine geriledi.
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Piyasayı Kim toparladı
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