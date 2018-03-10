Suudi milyarderler zenginler listesinden çıktı

Suudi
milyarderler, Forbes'in milyarderler listesinden çıktı. Sebebi ise Körfez Krallığı'nın veliaht prensi tarafından başlatılan geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasından sonra servetlerine ne olacağının belli olmaması. Üç aylık tasfiye ile petrol zengini ülkenin kraliyet ailesinin ve zenginlerinden 50'den fazlası hapis tutuluyor. Ülkenin başsavcısı Şeyh Saud el-Mojeb, yapılan baskının 100 milyar dolarlık olduğunu açıklamıştı. Tutuklanan ancak serbest bırakılanlar arasında da Apple ve Twitter'da yatırımları olan Alwaleed bin Talal gibi milyarderler vardı. Daha önce serveti 18 milyar doları aşan bin Talal'ın servetine ne olduğu tam bilinmiyor.