THY’den 17 milyar dolarlık 60 uçak siparişi

TÜRK Hava Yolları (THY) Eylül 2017 döneminde Boeing ve Ocak 2018 döneminde Airbus firmaları ile uçak satın alma konusunda imzalanan niyet anlaşmaları çerçevesinde siparişlerin kesinleştiğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verildiği belirtildi. THY'nin yaptığı siparişlerin değeri 17 milyar dolar civarında. Siparişlerle ilgili bilgi veren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Boeing siparişi, filomuzu daha da güçlendirecek, Airbus firması ile kesinleştirdiğimiz siparişimiz de ülkemiz havacılık sektörüne büyük kazanç sağlayacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU