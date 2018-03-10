TİKA, Şili’deki ilkokulun eğitim şartlarını düzeltti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Şili ziyaretinde yenilenmesi talimatı verdiği okul için harekete geçti. Santiago'daki 280 öğrencinin eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nun dersliklerinde yer döşemeleri ve pencereler değiştirildi. Duvarları tadilattan geçirilerek boyanan okulun spor sahası ve oyun alanı da iyileştirildi. Okuldaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ve TİKA heyetinin yanı sıra Bölge Eğitim Direktörü Marcelo Segura, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Javier Vega, "TİKA vasıtası ile Türkiye'ye teşekkürlerimizi yolluyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU