Çalışanlar işlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir devam eden ve muhalefetin algı operasyonuna dönüştürmek istediği şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, çalışanların işlerine devamına taahhüt edecek firmalara satışın yapılacağını belirtti ve "Fabrikalar kapanmayacak. Pancar üreticisi de sorun yaşamayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da, Zeytindalı Operasyonu, ekonomi ve şeker fabrikaları ile ilgili konular ele alındı. Hükümetin vatandaşın güvenliğini sağlamak için mücadele ettiğini ancak ekonominin de çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar atılıyor" mesajı verdi.

DEVLETİN SIRTINDA YÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak, "Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük. Zarar ediyor. Zarar etmeyecek şekilde özelleştirilmesi gerekiyor. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhüdü alınacak. Pancar üreticisi de mağdur edilmeyecek çünkü fabrikalar kapanmayacak" dedi. Başbakan Binali Yıldırım da, şeker fabrikaları ile ilgili tartışmanın muhalefetin algı operasyonu olduğunun altını çizerek, "Fabrikalar kapanmayacak. İşçiler işsiz kalmayacak" diye konuştu.