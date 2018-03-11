Eski hükümlüler de kadroya alınıyor

Hükümet, yaklaşık 1 milyon taşeron işçisini kadroya alırken eski hükümlülerle ilgili yaşanan sorun da çözüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, cinsel taciz ve terör suçluları nedeniyle eski hükümlüler dışındaki hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınması için "olur" verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eski hükümlü işçilere 3 Nisan'dan itibaren kadro verileceğini açıkladı. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavlarında usulsüz uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekeni yapacaklarını söyledi. Sarıeroğlu, kamuda geçici işçilerin kadroya alınması konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, "Geçici işçilerle ilgili askere giden, doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz" dedi.

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