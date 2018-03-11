İlaçta hedefimiz % 100 yerlileştirme

Yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurt dışına aktaran Türkiye, hükümetin Sağlıkta Yerlileştirme Projesi'nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi. Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6.1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek" dedi. Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye'de, 2017'de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80'i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2.2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı. Yerlileştirme Projesi ile yurt dışına aktarılan 6.1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak.

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI DA GÜNDEMDE

Yerlileştirme Projesi kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazların yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.

100 TL'NİN 45'İ YERLİ İLACA HARCANDI

?Türkiye'de mevcut kapasitenin yüzde 65-70'inin kullanıldığını bildiren Yıldırım, "İlaçta yerlileştirme projemizle 2017'de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini yerli üretmeyi başardık. 2017'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6.1 milyar lira. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2.2 milyar lira olan 375 ürün 2017'de yerlileştirildi" dedi.

577 İLAÇ YERLİ OLDU

Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değerinin yaklaşık 3 milyar lira olduğunu, ilaç sayısınin ise 577 adede yükseldiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkıyla ilaçta ithali sona erdirip üretime geçişi sağlayınca dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak" diye konuştu.