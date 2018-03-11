Köyler 2G’den 4.5 G’ye geçiyor

2020'de dünyayla eş zamanlı olarak 5G'ye geçmeyi hedefleyen Türkiye haberleşme altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım daha attı. Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek. Nüfusu 500'ün altındaki yaklaşık 2 bin noktaya yeni kurulacak baz istasyonlarıyla kırsal alandaki 2G hizmeti 4.5 G'ye yükselecek. Bu yıl askeri karakollar dâhil telefon, internet
erişimi olmayan yaklaşık 2 bin 200 kırsal yerleşim yerine telefon ve internet erişimi sağlanacak. ÇALIŞMA HIZLANDI
Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik düzenleme dün yürürlüğe girdi. Düzenleme ile teknik altyapının olmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşların iletişim konusundaki sorunlarının giderilmesi, sosyal yaşama katkı ve ekonomik faaliyete katılımları sağlanacak. Yapılan düzenlemeyle teknik altyapının olmadığı bölgelerde vatandaşların iletişim konusundaki dezavantajları giderilecek. Maliyetini Evrensel Hizmet Fonu'nun üstlendiği telefon ve internet erişimini artırmaya yönelik altyapı projesi ile de bu yılın sonuna kadar toplam 500 milyon liralık altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olacak. ENGEL KALMAYACAK
Yatırım ortamını iyileştirmesine yönelik dün yaşama geçen düzenlemelerle yatırımcının eli rahatlayacak. Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırıldı. YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇAN DÜZENLEMELER
* Noterlerde düzenlenen sözleşmelerin Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak.
* Altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden izin belgesi alınacak.
* İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara para cezası verilecek.
* Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, ilgilileri tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanacak.
* Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.
* Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de harçlardan muaf tutulacak.
* Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 alınacak.
* Geçici depolama maliyetleri azaltılacak.
* "e-Belediye" bilgi sistemi kurulacak