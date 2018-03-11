Mardin’de atlayıp zıplayacaklar

Son dönemde gerek dizi gerekse reklam filmlerinde binadan binaya atlayan insanlar dikkat çekmeye başladı. Serbest koşu ve parkur sporu adı verilen etkinlik, dünyada en hızlı gelişen spor dallarından biri oldu. Her yıl Yunanistan'ın Santorini Adası'nda Dünya Şampiyonası da yapılan etkinliğe bu yıl Mardin ev sahipliği yapacak. Mayıs ayında yapılacak olan şampiyonaya dünya çapında 25 sporcu katılacak. Özellikle Ortadoğulu gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, dünya şampiyonasına katılacak seviyede 60 sporcu gelecek. 100 kanalda canlı yayınlanacak olan etkinlik, 1 milyarı aşkın insan tarafından izlenecek. Etkinliğin reklam eşdeğerinin ise 3 milyar euroya yakın olacağı öngörülüyor.

TANINIRLIĞA KATKI SAĞLAYACAK

Etkinliği Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye'ye getiren Case Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kamahlı, serbest koşu ve parkur sporunun dünyada en hızlı büyüyen spor dallarından biri olduğunu söyledi. Etkinliğin özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Kamahlı, "Bugüne kadar Yunanistan'da olan dünya şampiyonasını bu yıl Mardin'de yapacağız. 1 milyarı aşkın kişinin canlı yayınla izleyeceği şampiyonanın güneydoğu turizmine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Dünyada reklamla tanıtım devrinin geride kaldığını belirten Kamahlı, "Bir reklam için milyarlarca lira harcarken bu tür projelere milyon dolar harcayıp milyarlarca liralık reklam eşdeğeri sağlıyorsunuz" diye konuştu.

100 MİLYAR EUROYU AŞTI

Dünyada spor turizminin 100 milyar euroyu aştığını belirten Kamahlı, Türkiye'nin bu pazardan yüzde 0.5 pay aldığını anlattı. Kamahlı, "Bu tabii ki Türkiye'nin hak ettiği yer değil. Ülkemiz hemen her türlü alternatif spor için coğrafi olarak uygun ancak altyapı ve pazarlama eksikleri yüzünden pazar payı düşük. Bu alanda küçük adımlar atılırsa sektörün dünya spor turizminden aldığı pay 2-3 yılda yüzde 2'ye çıkar" dedi. Spor turizminin sadece yabancı turisti çekmekle kalmadığını bölge insanına da spor bilincini aşıladığını anlatan Kamahlı, "Yıllardır Alaçatı'da yapılan Dünya Windsurf Şampiyonası sayesinde ülkemizde hem windsurf sporu büyüdü hem de dünya çapında başarılı windsurfcüler yetişti. Bugün sadece windsurf sayesinde Çeşme Alaçatı Bodrum Gündoğan, Akyarlar, Bitez gibi yerlerde 100 milyon euroya yakın dolaylı bir endüstri yaratıldı" ifadelerini kullandı.

AKYAKA'DA KİTEBOARD

Case Productions'ın 2018 projeleriyle ilgili de bilgi veren Selim Kamahlı, "Biz dünyanın farklı ülkelerinde de projeler yapıyoruz. Dünya Kiteboard Sampiyonası, Dünya Jet Ski Sampiyonası, Dünya Parkur Şampiyonası, F1 Dünya Powerboat Şampiyonası, Nations Cup ve İspanya Surf Ligi ile anlaşma yaptık. Ayrıca Red Bull Formula 1 takımı ile 3 proje hayata geçireceğiz" diye konuştu. Dünya Kiteboard Şampiyonası'nı geçen yıl Muğla Akyaka'da yaptıklarını hatırlatan Kamahlı, şampiyonanın bu yıl da Akyaka'da yapılacağını aktardı.