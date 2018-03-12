96 hızlı tren ihalesi nisanda yapılacak

96 adet Yüksek Hızlı Tren
(YHT
) setinin alımı ve üretimi ihale usulüyle 5 Nisan'da yapılacak. İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilirken, ikinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilikle yapılacak. Üçüncü aşamada ise Milli YHT Projesi kapsamında 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii'de kurulacak tesiste imal edilecek. Yerli üretim ve test tesisinin kurulumu Eskişehir'de yapılacak olsa da talep edilen malların teslimatı Ankara'da olacak.