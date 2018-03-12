Antalya’ya 2018’de 3 milyon koltuk

SunExpress Havayolları
, yurtdışı
koltuk kapasitesini
ve direkt uçuş
noktalarını artırdı. Antalya
'dan toplamda
35 noktaya
direkt uçuş gerçekleştirildiğini
belirten
SunExpress Havayolları Genel
Müdür Yardımcısı Alper Özen,
"Yurtdışı koltuk kapasitesini, bu yıl
için 3 milyonun üzerine çıkardık. Antalya Havalimanı
'ndan Londra,
Brüksel ve Bükreş'e, Gazipaşa
Havalimanı'ndan ise Köln'e direkt
uçuşları başlatacağız. Türkiye ve
Antalya'ya bu yıl Avrupa'dan ilgi
çok iyi. Taşıdığımız yolcuların
yüzde 60-70 civarındaki kısmını
yurtdışı oluşturuyor" dedi.