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Antalya’ya 2018’de 3 milyon koltuk

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Antalya’ya 2018’de 3 milyon koltuk
, yurtdışı koltuk kapasitesini ve direkt uçuş noktalarını artırdı. Antalya'dan toplamda 35 noktaya direkt uçuş gerçekleştirildiğini belirten SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, "Yurtdışı koltuk kapasitesini, bu yıl için 3 milyonun üzerine çıkardık. 'ndan Londra, Brüksel ve Bükreş'e, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise Köln'e direkt uçuşları başlatacağız. Türkiye ve Antalya'ya bu yıl Avrupa'dan ilgi çok iyi. Taşıdığımız yolcuların yüzde 60-70 civarındaki kısmını yurtdışı oluşturuyor" dedi.
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Antalya’ya 2018’de 3 milyon koltuk
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