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yıllık 80 milyar dolara mal olilir

'nin 'den ayrılması bir anlaşma olmadan gerçekleşirse tarafların yıllık toplam zararı 80 milyar dolar artacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 17:22
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir

'nin 'den ayrılması bir anlaşma olmaksızın gerçekleşirse, her iki tarafın toplam yıllık zararının 80 milyar dolar artabileceği bildirildi.

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman ve hukuk şirketi Clifford Chance tarafından yayımlanan rapora göre, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması durumunda en büyük zararı finans sektörü görecek.

İngiltere'nin 2019'da birlikten ayrılmasından önce bir anlaşma yapılamazsa taraflar, Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına ve gümrük vergilerine tabi olacak. Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde 27 AB üyesi devlet gümrük vergileri ve gümrük dışı engeller olarak yıllık toplam 44 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.

Buna karşın, AB'ye mal satan İngiliz ihracatçıların da her yıl 36 milyar dolar ödemesi öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise sonrası gümrük birliği içinde kalınmasına karşı çıkıyor.

MÜZAKERELERİN İKİNCİ SAFHASINA GELECEK HAFTA GEÇİLECEK

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına gelecek hafta geçilmesi bekleniyor.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

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Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
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