Ekonomiyi halk yönlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanan Türkiye'nin yeni ekonomik modelini 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' çalışmasıyla vatandaş belirliyor. AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, çalışmanın birinci bölümünde üniversite eğitiminin artmasından ciddi anlamda memnuniyet duyulduğunu belirterek, "Ulaştırma ve sağlık da memnuniyet oluşturan alanlar. İş dünyası ise nitelikli eleman istiyor" dedi. Çalışmanın kongre süreçleri biten illerde tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "81 il bittiğinde öncelikleri toplulaştırarak tüm Türkiye için beklentileri, sıkıntıları görme ihtimalimiz olacak" diye konuştu. 81 İL NİSANDA BİTECEK
Nisanda 81 ili tamamlamayı öngördüklerini belirten Yılmaz, "Seçmene yeni politikalar üretirken, seçmenin doğrudan taleplerini esas almak için bu çalışmayı yapıyoruz" dedi. 81 il için başlatılan "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" çalışması kapsamında vatandaşa, "Son 15 yılda sizi hangi yatırımlarda, projelerden en fazla ne memnun etti? Devam eden projelerden en fazla neye önem veriyorsunuz, neyin hızlanmasını istiyorsunuz? Yeni proje beklentileriniz neler? Bazı işler yeterince hızlı gitmiyorsa neler engel? 10 yıllık bir perspektifte vizyon projeleriniz neler?" şeklinde 5 soru yönelttiklerini söyleyen Yılmaz, "fikir tepesi" denen bir yöntem kullandıklarını belirterek çalışma ile illerin fotoğrafını çıkardıklarını kaydetti. MOODY'S'İN KARARI SİYASİ
Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerlendiren Yılmaz, derecelendirme kuruluşlarının küresel krizde iyi bir imtihan vermediklerini belirterek, şunları söyledi: "Moody's'in değerlendirmeleri siyasi bir değerlendirme olarak görünüyor. Türkiye başarılı performansını devam ettirdikçe kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin hak ettiği notu vermek zorunda kalacak."