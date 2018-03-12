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Ekonomiyi halk yönlendiriyor Ekonominin nabzını tutmak için 41 ilde anket yapıldı. Sonuçlara göre vatandaş sağlık ve ulaştırma gibi alanlardan memnunken, iş dünyasının en büyük isteği nitelikli eleman