Irak’ta Türkiye’ye güven arttı

Irak
merkezi hükümeti iki ay sonra yapacağı seçim
lere hazırlanırken, DEİK Irak Türkiye İş Konseyi Başkanı Emin Taha
ile seçim sürecini ve bunun Türkiye-Irak ilişkilerine nasıl yansıyacağını konuştuk.
Irak'ın DEAŞ ve Barzani referandumu nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntıya düştüğünü belirten Taha, "Biz 2017'de 10 milyar doların üzerinde ihracat
hedefliyorduk. Irak'ın geçen yıl DEAŞ'tan temizlenmesiyle de bunu tutturacağımızı öngörüyorduk ancak ardından Barzani referandum girişiminde bulundu. Tüm bu süreçler nedeniyle bir önceki yıla oranla ihracatta yüzde 10 artış yakalasak da hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık" dedi. Bu yılın mayıs ayında seçim yapılacağını hatırlatan Taha, "Geçen yıl yaşanan zorlu süreç ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Şimdi önümüzde seçimler var. Bu nedenle biraz bekle gör politikası izleniyor" diye konuştu. 2019'DA 14 MİLYAR $
Seçimlerden sonra hangi hükümet gelirse gelsin Irak ile olan ihracatın artacağını ve 10 milyar doları aşacağını vurgulayan Taha, "Irak'ın yatırıma ihtiyacı var. Ekonomide bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçimlerden sonra özellikle temmuz-ağustostan itibaren ticaret canlanacaktır. Bu yıl Türkiye'nin ihracatının 10 milyar doları aşacağını, 2019'da da 13-14 milyar dolar seviyesine yaklaşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. DOSTLUK MAÇININ FA YDASI OLUR
Irak'taki terör nedeniyle FİFA'nın ülkeyi tehlikeli ülke kapsamına aldığını ve uluslararası turnuvalara almadığını vurgulayan Taha, "Geçen ay Suudi Arabistan
Irak'ta bir dostluk maçı yaptı. Ardından Suudi prens stad sözü verdi ve Suudi Arabistan'a sempati arttı. Biz şimdi Türkiye'den de benzer bir adım bekliyoruz" dedi. Konuyu Dışişleri Bakanlığı
'na aktardıklarını anlatan Taha, pozitif yaklaşıldığını kaydetti.
Aslen Irak Türkmeni olan Emin Taha, seçimlerde Irak Vatani Hareket Partisi'nden 6'ncı sıra milletvekili adayı oldu. Taha, Irak Vatani Partisi'nin 3 partiyle koalisyona gittiğini belirtti.