Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Irak’ta Türkiye’ye güven arttı

’ta Türkiye’ye güven arttı

’ta iki ay sonra yapılacak lerden sonra hacminin de artacağını söyleyen Irak İş Konseyi Başkanı , 10 milyar dolar sınırının aşılacağını söyledi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018
Irak’ta Türkiye’ye güven arttı
merkezi hükümeti iki ay sonra yapacağı lere hazırlanırken, DEİK Irak Türkiye İş Konseyi Başkanı ile seçim sürecini ve bunun Türkiye-Irak ilişkilerine nasıl yansıyacağını konuştuk.
Irak'ın DEAŞ ve Barzani referandumu nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntıya düştüğünü belirten Taha, "Biz 2017'de 10 milyar doların üzerinde hedefliyorduk. Irak'ın geçen yıl DEAŞ'tan temizlenmesiyle de bunu tutturacağımızı öngörüyorduk ancak ardından Barzani referandum girişiminde bulundu. Tüm bu süreçler nedeniyle bir önceki yıla oranla ihracatta yüzde 10 artış yakalasak da hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık" dedi. Bu yılın mayıs ayında seçim yapılacağını hatırlatan Taha, "Geçen yıl yaşanan zorlu süreç ekonomik sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Şimdi önümüzde seçimler var. Bu nedenle biraz bekle gör politikası izleniyor" diye konuştu.

2019'DA 14 MİLYAR $
Seçimlerden sonra hangi hükümet gelirse gelsin Irak ile olan ihracatın artacağını ve 10 milyar doları aşacağını vurgulayan Taha, "Irak'ın yatırıma ihtiyacı var. Ekonomide bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçimlerden sonra özellikle temmuz-ağustostan itibaren ticaret canlanacaktır. Bu yıl Türkiye'nin ihracatının 10 milyar doları aşacağını, 2019'da da 13-14 milyar dolar seviyesine yaklaşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DOSTLUK MAÇININ FA YDASI OLUR
Irak'taki terör nedeniyle FİFA'nın ülkeyi tehlikeli ülke kapsamına aldığını ve uluslararası turnuvalara almadığını vurgulayan Taha, "Geçen ay Irak'ta bir dostluk maçı yaptı. Ardından Suudi prens stad sözü verdi ve Suudi Arabistan'a sempati arttı. Biz şimdi Türkiye'den de benzer bir adım bekliyoruz" dedi. Konuyu 'na aktardıklarını anlatan Taha, pozitif yaklaşıldığını kaydetti.

Aslen Irak Türkmeni olan Emin Taha, seçimlerde Irak Vatani Hareket Partisi'nden 6'ncı sıra milletvekili adayı oldu. Taha, Irak Vatani Partisi'nin 3 partiyle koalisyona gittiğini belirtti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ta Türkiye’ye güven arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN