Altın tahvili nedir? Altına dayalı kira sözleşmesi nedir?

Altın fiyatları gün aşırı olarak her yaştan insanın detaylıca araştırdığı nadir konulardandır. Arama motoru Google'da altın fiyatları her gün aranır ve konunun hacmi oldukça yüksektir. Devlet; altın yatırımı yapan ailelere, bireylere altın tahvili sistemiyle avantaj sunuyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sözleşmesiyle vatandaşlar hem yastık altı altınlarını güvende tutuyor hem de isteğe göre vergisiz faiz elde ediyor.

Yatırımcılar devlet güvencencesinde herhangi bir çalıntı riski olmadan devlete yatırım yapabilecekler. Evdeki altınlarını Ziraat Bankası'na getiren vatandaşlar gelir elde edebilecek. Devlet katkısıyla yastık altı altınlarınızı bankaya götürecek ve yıllık 2.4 vergisiz faizle saklayabileceksiniz.

Altın tahvili yapmanın belli başlı şartları da mevcut. Çeyrek altın, gram altın, külçe altın ve bilezikler bu kapsamda değerlendiriliyor. Belirtilenlerin dışında olanları banka kabul etmiyor. İşlemeli, boncuklu altınlarınız ve mücevherlerinizi banka altın tahvili kapsamında kabul etmiyor.

ALTINA DAYALI KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Altın tahvili de altına dayalı kira sertifikası da aslında aynı şey fakat aralarında ufak bir fark var. Altın tahvili faizli bir ek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için, altına dayalı kira sertifikası ise faize dayalı gelir elde etmek istemeyen vatandaşlar için hazırlanmış, amaçlanmış çeşitlemelerdir. Hem kira sertifikasının hem de tahvilin getiri oranları ise aynı.

İŞTE SİSTEMİN AVANTAJLARI

Sistemin avantajlarını sıralayacak olursak; vatandaşın istediği zaman yatırımını nakite döndüreceğinin altını çizmek gerekir. Böylece nakit imkanı sağlanmış oluyor. Bunların yanında vergi avantajı, devler güvencesi ve ek getiri imkanları da dikkat çekiyor.

Vatandaş detaylı bilgiyi talep toplama dönemlerinde www.ziraat.com.tr ve www.hazine.gov.tr'den öğrenebileceği gibi; telefonla Hazine Müsteşarlığı'nı arayarak da öğrenebilir.