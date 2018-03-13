Beyoğlu’nun marka projeleri Cannes’da

İstanbul Beyoğlu
'nun marka projeleri MIPIM 2018'de yerlerini aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Rekabetçi, yenilikçi, istihdam üretecek, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü gücünün farkında olan uluslararası yatırımcıları Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet edeceğiz" dedi. Beyoğlu Yatırımcılar Grubu, ilçenin marka projelerini yatırımcılara tanıtacak. Beyoğlu fuarda; Taksim 360, (Tarlabaşı) Galataport, Haliçport, Okmeydanı, Örnektepe Dönüşüm, Piyalepaşa İstanbul, AKM, Maksim, Narmanlı Han, Rumeli Han, Alkazar, Koç Müzesi Dolapdere, Martı Projesi, Benasta Beyoğlu, Krea, Ege Yapı, Tom Tom Gardens ve Taksim Camisi'nin de aralarında bulunduğu 25 proje ve 25 firma ile görücüye çıkacak.