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’te bir ilk

İşleri Başkanlığı'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı. de bugün yayınlanan atama kararına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 11:56
Diyanet’te bir ilk

'ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine bir kadının atanacağını duyurmuştu. Bozdağ'ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk bugün resmen hayata geçirildi.

'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

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Diyanet’te bir ilk
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