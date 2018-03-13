GE’den Türkiye’ye güven mesajı

Kasım ayında SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün de General Electric'in (GE) CEO'su John Flannery
'i kabul etti. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu. Flannery'nin görüşmede Türkiye'ye güven mesajı verdiği ve yenilebilir enerjide yatırıma devam edeceklerini söylediği öğrenildi. 66 YILDIR TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPIYOR
GE, sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte çalışıyor. Türkiye'de 800'den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor. Dün şirket Fina Enerji'yle 8 rüzgâr enerjisi projesine 410 megavatlık güç sağlamak için mutabakat anlaşması imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE CEO'su John Flannery'ye, dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı 'Dünya 5'ten Büyüktür' kitabının ingilizce baskısını hediye etti. Kabule Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.