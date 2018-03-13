Kuzey Denizi’nin enerjisi Türkiye’den

Teksan Jeneratör
, dünyanın 120 ülkesine jeneratör satarak sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Yerkürenin en soğuk noktalarından biri olan Grönland adasından Afrika'nın sıcak ülkeleri Kenya'ya kadar hemen her noktada şirketin ürettiği yeni nesil jeneratörler kullanılıyor. Şirketin bu başarısına şimdi Kuzey Buz Denizi
'ndeki petrol
platformları da eklendi. Karadan 100 kilometre uzakta yer alan platformlar, enerji
sini Teksan'ın alanında ilk olan hibrit jeneratörlerinden elde etmeye başladı. Total firmasına ait olan petrol arama platformları bu sayede yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağladı. Hibrit jeneratör sistemi Total'in şirket içindeki en inovatif uygulaması seçilirken, dünya genelindeki tüm platformlarda kullanılmasının da önü açıldı. YÜZDE 65 TASARRUF
Konuyla ilgili olarak Teksan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şu bilgileri verdi: " Rüzgâr ya da güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan hibrit jeneratörler, tüm dünyada yakından izleniyor. Hibrit jeneratör yakıttan yüzde 65 tasarruf sağlarken karbon salınımını da yüzde 80 azaltıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri ile de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1.5 yıl gibi çok kısa bir sürede çıkartıyor. Çevreci, düşük enerji maliyeti ile verimli ve sürdürülebilir bir teknoloji geliştirdik. GSM ve internet teknolojilerinin kullanıldığı sistem sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden sürekli kontol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor."
Teksan Jeneratör olarak Türkiye'nin ilk ve tek hibrit aydınlatma kulesini de geliştirdiklerini belirten Başeğmezler, "Hibrit aydınlatma kulesi güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde yakıt tüketimini yüzde 73 oranında düşürüyor" dedi.
6-8 Mart tarihlerinde Dubai'de gerçekleşen Middle East Electricity Fuarı'na sektör oyuncuları akın etti. Binlerce firmayı ağırlayan fuarın altın sponsoru Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile öne çıkan Teksan Jeneratör oldu.