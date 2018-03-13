Siber saldırıların KOBİ başı maliyeti 500 bin $

CIsco'nun bu yıl 11'incisini hazırladığı 2018 Yıllık Siber Güvenlik
Raporu (ACR), siber saldırı
ların şirketlere maliyetinin her geçen yıl arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, geçen yıl gerçekleştirilen saldırıların yüzde 53'ünün tek bir şirkete maliyeti 500 bin dolardan fazla oldu. Saldırıların sadece yüzde 8'inin bir şirkete maliyeti 5 milyon doları geçerken, yüzde 11'i ise şirketlerde 2.5-4.9 milyon dolarlık zarara neden oldu. Rapora göre siber saldırıların şirketlere maliyeti, nakit harcama yapmasına neden olmanın da ötesinde gelir kaybı, müşteri kaybı ve iş fırsatlarını kaçırmak gibi sonuçlarla da artıyor. Araştırmada, siber saldırganların yaşam süresini kısaltmak için yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanan araçlara daha fazla yatırım yapacağı belirtiliyor.