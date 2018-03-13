Türk markalar global korumaya geçiyor

Yurtdışında
'taklit' edilen veya isim hakları izinsiz satın alınan Türk markalarının sayısı artmaya başladı. Bu isimlerden biri olan Yeni İnci
, global koruma kalkanı ile bu soruna çare buldu. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, Türk markalara yoğun ilgi olduğunu, bilinen markaların patentlerini alarak karşı taraftan para isteme girişimlerinin de arttığını söyledi. "Uluslararası markaları koruyan Madrid protokolüne göre bütün ülkelerde markamızın patentini aldık" diyen Atakan şöyle devam etti: "Yurtdışından da teklifler geliyor. Sri Lanka'dan 'ortak fabrika açalım' diye teklif var. Ne kadar dışarıda üretim yapsak bile Türkiye'de üretim devam edecek. Yurtdışından talepler geliyor, çünkü üretim kapasitemiz ve üretim hacmimiz yüksek. Tüm markalar dünyanın her yerinde üretim yapabiliyor. Yeni İnci'nin hedefi dünya markası olmak ve global bir marka olarak devam etmek."