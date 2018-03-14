1915 Çanakkale’ye güven finansmanı

1915 Çanakkale
Köprüsü, Türkiye'ye olan güvenin bir kez daha somut örneği oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan ihalede dünya devleri köprüyü yapmak için yarışırken, cuma günü Ankara'da yerli ve yabancı bankalardan oluşan bir konsorsiyum köprünün inşası için 2-3 milyar dolar arasında bir kredi verecek. Katılımcı bankalar ve son rakamın cuma gününe kadar netlik kazanacağı öğrenildi. Türkiye'nin vizyon projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü
ve bağlantı yolları ihalesini geçtiğimiz yıl 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi veren Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG kazanmıştı. Güney Kore ve Türk firmalarından oluşan konsorsiyum geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta da köprünün temelini devletin zirvesinin katılımı ile atmıştı. GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE M
oody's'in not indirimine rağmen atılacak imza, Türkiye'ye duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serecek. İmza töreninin ardından 18 Mart Pazar günü ise Çanakkale'de önemli bir tören gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle 1915 Çanakkale'nin deniz tarafına ilk kazıklar çakılacak.