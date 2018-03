MIPIM’de İstanbul rüzgârı esiyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuar ı MIPIM, Fransa 'nın Cannes kentinde 29'uncu kez kapılarını açtı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuarda dördüncü kez yer aldı. İstanbul Çadırı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İTO Başkanı Öztürk Oran'ın da katıldığı törenle açıldı. Çadır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın yanı sıra 10 küresel gayrimenkul firmasının standlarına ev sahipliği yapıyor. Burada basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, fuarın büyüyen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir alan olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Aslında inşaat sektörü, Türkiye'de belki de en itici güç olarak önümüzde duruyor. Bir taraftan kentsel dönüşüm gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir taraftan da şehirlerimize göç devam ediyor. Genç bir nüfusa sahibiz. Yenilenme isteği içimizde hiç bitmiyor." İnşaat sektörünün Türkiye'nin gururu olan bir sektör olduğunu ifade eden Özhaseki, "Yurtdışında inşaat sektörümüz medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde her zaman 40 ile 50 arasında firmalarımız var. Son 10 yıl içerisinde 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin'den sonra 2. sıradayız" diye konuştu.Türkiye'de son yıllarda bir kalkınma atağı olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Özellikle 2002'den itibaren başlayan dönemde yapılmış olan yatırımları sadece ülke içerisindeki yatırımlar olarak görmekten ziyade biraz daha kıtalararası yatırımlar gibi de görmek lazım. İçeride bir çok yatırım yapılıyor doğru. Her şehirde müthiş bir yatırım atağı hızla devam ediyor. Ama bir taraftan da iki kıtayı bağlayan yer altındaki geçitler, 3. köprüler, Kocaeli tarafına yapılan üst geçit, bunların her birisi de daima kıtaları birbirine bağlayan bölgesel bir yatırım olarak da karşımız da duruyor. Özellikle yaptığımız Yeni Havalimanı inşaatı da bu sene devreye girdiğinde dünyada 1. sırada yer alacak." şeklinde konuştu.İTOBaşkanı Öztürk Oran, "Yatırım deryasında İstanbul rüzgârı esiyor. MIPIM'de de bunu çok net şekilde görüyoruz" dedi. Oran, MIPIM'in artık klasiği haline gelen İstanbul Çadırı'nın bu yıl da ikili görüşmelerin küresel adresi olacağını belirtti. Öztürk Oran, gayrimenkul endüstrisinin dünyayı küreselleştiren, toplumların yaşam biçimlerini yönlendiren yeni güç odağı olarak 300'den fazla sektörü harekete geçirdiğini vurguladı. Oran, İstanbul'un yükselen değerlerini, Türkiye'nin gayrimenkuldeki deneyimini MIPIM'de sergilediklerini söyledi.Gayrimenkulsektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşen, MIPIM 2018'de İstanbul Çadırı'nda yerini alan Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu. MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "MIPIM, 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri. Sektörün önde gelen paydaşlarına ev sahipliği yapan fuarda sektörün tüm bileşenleri yer alırken, bu önemli organizasyon, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.Tahincioğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen gayrimenkul sektörünün buluşma noktası MIPIM Fuarı'ndaki yerini aldı. Nidapark Bomonti ve Nidakule Finans Merkezi projeleri ile fuara katılan Tahincioğlu, projelerini görücüye çıkardı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Uluslararası arenada pek çok organizasyonda yerimizi alıyoruz, dünyanın en büyük emlak organizasyonu olarak gösterilen MIPIM de bunlardan biri. Uluslararası boyutta organizasyonlara her zaman önem veriyoruz, fuarlarda ülkemizde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve sektörümüzün gelişimini anlatmak" dedi.