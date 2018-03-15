Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 840 milyon lira artarak 2 trilyon 187 milyar 954 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 9 Mart ile biten haftada 6 milyar 840 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 181 milyar 114 milyon liradan 2 trilyon 187 milyar 954 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 946 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 5 milyar 607 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 6 milyar 734 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,37 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 836 milyar 626 milyon liraya çıktı.



TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 9 Mart ile biten haftada 1 milyar 154 milyon lira artarak 403 milyar 903 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 193 milyar 100 milyon lirası konut, 7 milyar 157 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 646 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 490 milyon lira artarak 359 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalışla 88 milyar 899 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 737 milyon lirası taksitli, 48 milyar 162 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 9 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 9,7 artarak 16 milyar 495 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,04 azalışla 427 milyar 895 milyon liradan 427 milyar 724 milyon liraya geriledi.