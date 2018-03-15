BTK ve TANAP Projesi stratejik öneme sahip

6. Bakü Küresel Forumu'na katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden gözden geçirdiklerini söyledi. Yıldırım, "Bölgenin istikrarının sürmesi bakımından Azerbaycan'ın güçlü olması, Azerbaycan ve Türkiye münasebetlerinin daha da ileri gitmesi lazım" diye konuştu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bölgesel işbirliğinin en güzel örneklerini yerine getirdiğine dikkat çeken Yıldırım şunları kaydetti: "2004'te Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'ni gündeme getirdiğimizde gerçekleşeceğine kimse inanmıyordu ama tamamladık. Proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz ulaşımı sağladığı gibi Orta Asya ve Uzak Doğu coğrafyasını Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya bağlayan stratejik öneme sahip. TANAP Projesi de bu bölgenin sadece Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ve Orta Asya için değil, Balkanlar ve Avrupa için de enerji güvenliğini sağlayan konumunu ortaya çıkardı." Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik potansiyelin yüksek olduğuna da dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Devlet başkanlarımız yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirledi. Bunu gerçekleştirmek için atılacak adımlar var. Taşımacılıkla ilgili kolaylaştırıcı adımlar atılmalı, ticaretteki kısıtlamalar kaldırılmalı" dedi.

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