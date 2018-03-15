Çiftlik Bank’ta ilk tutuklama

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Yüz milyonlarca lira vurgun yaparak binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ta ilk tutuklamalar gerçekleşti. Yaptığı vurgundan sonra Uruguay'a kaçan şirketin 27 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla S. (20) polise teslim olurken şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ç. operasyonla gözaltına alındı. Taraklı Tesisi'nin sorumlusu olan 35 yaşındaki Cemal Çolak İstanbul Üsküdar'daki evine yapılan baskınla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çolak güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, sonra şirket müdürü olduğunu ardından 4 ortaktan biri olarak yönetim kurulu üyesi yapıldığını söyledi. Daha sonra durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini savunan Çolak, hesaptaki 160 bin TL'yi çektikten sonra sözde müdürlükten istifa ettiğini ileri sürdü. Cemal Çolak ve Sıla S. çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Şirketin firari kurucusu Aydın'ın "Bitcoin üretim tesisi" açtığı da ortaya çıktı. Öte yandan savcılık tarafından Çiftlikbank'a kayyum atanacağı belirtildi.