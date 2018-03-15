Hedefimiz pastadan pay değil, sektörü büyütmek

BUGÜN NELER OLDU

Katılım bankacılığının artan bir ivme ile büyümesini sürdürdüğüne işaret eden Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, mevduat bankalarının yıllık aktif büyümesinin yüzde 19, katılım bankalarının büyümesinin, kamu katılım bankalarının da etkisiyle, yüzde 20.5 olduğunu vurguladı. Kârlılıkta da bankacılığın üstünde bir performans sergilendiğine işaret eden Göktaş, "Katılım bankalarının sergilediği bu başarılı performansta yine kamu katılım bankalarının önemli etkisi bulunuyor" dedi.Kamu katılım bankalarının 2017'de katılım bankacılığı sektöründe toplanan fonlardaki payını yüzde 10'dan 19'a, kullandırılan fonlardaki payını ise yüzde 10'dan 20'ye çıkardığının altını çizen Göktaş, "Kamu katılım bankalarının 2025 yılında katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının yüzde 15'e ulaşması hedefine erişimde önemli rol oynayacaklarını net olarak söyleyebiliriz" dedi.Katılım bankalarının büyümesinin artacağını bildiren Göktaş, "Vakıf Katılım olarak misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini büyütmek olarak görüyoruz" dedi.